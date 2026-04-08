Madagascar: Championnat de lecture- Yaël Arisoa sacrée avec « Deux coeurs dans mon corps »

Lauréate de la catégorie adulte, Yaël Arisoa remporte le premier prix du 8e championnat de lecture à l'Alliance Française.

Une prestation sincère et engagée a marqué la finale du 8e championnat de lecture, ce samedi à l'Alliance Française. Yaël Arisoa s'y est imposée dans la catégorie adulte grâce à son interprétation d'un extrait du roman Deux cœurs dans mon corps de Na Hassi. Une victoire saluée lors de la remise des lots des trois lauréats de chaque catégorie, organisée parallèlement au concours de dictée.

Son choix de texte, porté par une forte sensibilité, s'est imposé comme une évidence. Admirative de l'œuvre, elle souligne sa capacité à exprimer des réalités souvent tues dans la société malgache. La présence de l'auteure Na Hassi et de Lala Rasetamalala à l'événement a renforcé la portée symbolique de cette performance.

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Le parcours de Yaël Arisoa vers cette victoire s'est construit progressivement. Elle découvre le championnat l'année précédente, alors qu'elle enseigne bénévolement le français au lycée Vinet Ambohimalaza et à l'école privée Le Petit Prince, avec une approche ludique centrée sur le plaisir d'apprendre. Après avoir accompagné ses élèves lors de la précédente édition, elle choisit cette année de participer, encouragée par ses fils et libérée de ses engagements à Ambohimalaza.

Aux éliminatoires, elle interprète un extrait de J'ai tué Shéhérazade de Joumana Haddad, avant de revenir à son roman favori pour la finale. Malgré une préparation compliquée texte recopié à la main peu de temps avant l'épreuve, attente stressante sur scène et quelques oublis, elle parvient à livrer une prestation aboutie. Une expérience partagée avec son fils aîné, également candidat, qui a dû adapter son choix de texte à la dernière minute.

Au-delà du résultat, cette victoire revêt une dimension personnelle et professionnelle. Elle renforce sa légitimité en tant que formatrice indépendante et soutient son engagement en faveur de la promotion de la lecture et de la langue française.