Madagascar: Enreguistrement biométrique - Les autorités premières inscrites

L'inauguration officielle de l'enregistrement biométrique (Hetsika izaho tokana) pour le district de Mahajanga I a été lancée vendredi dernier, à l'Hôtel de ville.

Les autorités locales, dirigées par le préfet de Mahajanga ainsi que le maire de Mahajanga et les représentants de la région Boeny, étaient les premières inscrites.

« Les premiers responsables, dont le maire, ceux des services techniques déconcentrés (STD), des collectivités territoriales décentralisées (CTD) ainsi que des Forces de défense et de sécurité (FDS), ont inauguré cette opération. L'enregistrement biométrique ne remplace pas la carte d'identité nationale. L'objectif est de collecter les données personnelles de chaque individu », a expliqué le préfet de Mahajanga.

Cette opération nationale de grande envergure s'étend sur trois mois et est menée par des techniciens du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. La première étape de l'enrôlement biométrique s'achèvera le 30 juin. Il sera ensuite déployé dans tous les districts de Madagascar et accessible aux citoyens âgés de plus de 18 ans.

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L'enrôlement biométrique national a été lancé le 27 janvier à Madagascar pour créer un système d'identité numérique unique. Cette opération permet d'obtenir une nouvelle carte d'identité biométrique sécurisée via le Prodigy. Le processus gratuit recueille les empreintes digitales, l'iris et la photo du visage.

L'objectif de cette opération est d'émettre un numéro d'identifiant unique (NUI) pour sécuriser l'identité de plus de douze millions de citoyens et améliorer l'accès aux services publics.