Madagascar: À l'IFM - L'exposition Cache-Cache réunit deux regards sur l'enfance

Organisée samedi à la galerie de l'Institut français de Madagascar (IFM), dans le cadre du festival Zazamifety, l'exposition Cache-Cache met en lumière les univers artistiques de Catmouse James, graphiste et illustratrice, et de Peggy Nille, illustratrice de livres pour enfants.

Un événement réunissant enfants et parents autour d'une expérience à la fois artistique et interactive. L'un des moments forts a été la rencontre directe entre les artistes et le jeune public, offrant aux enfants la possibilité d'échanger librement avec les créatrices et de s'immerger davantage dans leur univers.

Avec « Cachés dans les rêves : cherche et trouve », Peggy Nille propose un monde rempli de couleurs et de détails, où la nature devient un terrain d'exploration ludique. À travers ce concept, elle invite les enfants à observer la nature avec attention, à en apprécier la diversité et à en comprendre la richesse. Son intention est claire : éveiller un regard curieux et respectueux envers l'environnement. Comme elle le souligne, il s'agit d'encourager les plus jeunes à « regarder la nature et la respecter », en découvrant la beauté des formes et des couleurs qui les entourent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'opposé mais en complément, Catmouse James présente « Verso », avec Rolling Pen, une bande dessinée ancrée dans les années 90, avant la mondialisation et l'omniprésence des écrans. Les artistes y suivent le parcours de trois adolescents confrontés à des questionnements identitaires, entre quête de soi et besoin d'acceptation. À travers une narration teintée de nostalgie, ils esquissent également le portrait d'Antananarivo d'hier, tout en abordant des problématiques résolument actuelles, comme l'addiction aux écrans et la difficulté de trouver un équilibre entre vie numérique et réalité.

À travers ces deux approches complémentaires, « Cache-Cache » propose une immersion sensible dans l'univers de l'enfance : entre émerveillement face à la nature et introspection face aux défis contemporains, l'exposition met en lumière toute la complexité de grandir aujourd'hui.