Ile Maurice: PMQT - Départs en cascade après la démission de Paul Bérenger

La démission de Paul Bérenger de son poste de Deputy Prime Minister a entraîné une véritable onde de choc au sein des institutions publiques. Interpellé par le député Adrien Duval, le Premier ministre Navin Ramgoolam a détaillé au Parlement l'ampleur des départs enregistrés dans la foulée.
Au total, 31 démissions ont été recensées au 3 avril 2026. Aucune n'a toutefois été signalée dans les missions diplomatiques à l'étranger. En revanche, les organismes parapublics ont été particulièrement touchés avec 18 départs.
Parmi ces démissions figurent notamment Ashwen Naidu (Mauritius Film Development Corporation), Kheshaw Kumar Jhummun (Sugar Industry Labour Welfare Fund), Shaad Chellapermal (NationalYouth Council) et Manorgaren Thirpathee (Mauritius Institute of Education). À cela s'ajoutent Daniella Bastien (Outer Islands Development Corporation), Lionel Jonathan Lajoie (Conservatoire National de Musique François Mitterrand Trust Fund), Iqbal Calcateea (Mauritius SportsCouncil)et Dr Kailash B.Sobha (Mauritius Institute of Education).
Le 25 mars, Critanand Atmah (Mauritius Marathi Cultural CentreTrust), Gabriella Batour (National Heritage Fund), Maire Corina Catherine Christ (National Adoption Council) et Brigitte Roussety (National Women's Council). Le 30 mars, Selvanaden Mootoosamy (Sugar Industry LabourWelfare Fund et National Children's Council), Nandini Meenackshi Miniandee et Zara Noa Lennon (National Women's Sports Commission) ont également quitté leurs fonctions. À ces départs s'ajoutent ceux de Beebee Sherah Banu Goolfee Noormamode (National Women's Council) et George David Grenade (Trust Fund for Excellence in Sports).
Six démissions de conseillers ont été enregistrées : Vijay Singh Makhan, Kishore Kumar Pertab, Daniella Bastien, Nabil Moolna, Shafick Saalih Ahmad et Hishaam Ali Ibrahim, qui occupaient des fonctions stratégiques auprès de ministres et de l'ancien Deputy Prime Minister.
Au niveau des entreprises publiques, ont démissionné Med Doba (State Informatics Ltd), Ganesha Singaravelloo (State Investment Corporation Ltd) et Critanand Atmah (Mauritius Housing Company Ltd). Enfin, dans les institutions de l'État, les départs concernent Kishore Kumar Pertab (Economic Development Board), Vishwanaden Singaravelloo (National Productivity & Competitiveness Council), Gerard Michel Olivier (Sports Arbitration Tribunal) et Louis Giovanni Bède Catherine (Price Observatory Committee).