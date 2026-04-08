Ile Maurice: La MCB obtient une deuxième ligne de financement pour des projets en Afrique

Un financement climatique de USD 100 millions sur dix ans a été bouclé par la Mauritius Commercial Bank (MCB). L'opération a été réalisée avec Proparco (institution financière de développement française) comme arrangeur principal, ainsi que DEG (German Investment and Development Corporation) et FMO (banque néerlandaise de développement entrepreneurial). Ces acteurs se sont regroupés en consortium pour le financement.

Il s'agit de la deuxième ligne de financement climatique de la MCB, après une facilité de USD 120 millions conclue en novembre 2023 avec Proparco et DEG. Les fonds seront principalement destinés à des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en Afrique, contribuant au développement durable à long terme du continent.

Selon Anbar Jowaheer, Group Head of Strategic Funding à la MCB, «cette transaction constitue une étape clé, reflétant le soutien solide des principales institutions financières de développement (DFIs) et la reconnaissance internationale de notre Sustainability Framework.

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Cette facilité sur dix ans permet de diversifier nos sources de financement et renforce notre capacité à soutenir des projets liés au climat à travers l'Afrique.» Thierry Hebraud, Chief Executive Officer de MCB Ltd ajoute que cette facilité contribue aux objectifs de durabilité de la banque dans le cadre de sa Vision 2030.

Pour sa part Roland Siller, Chief Executive Officer de DEG soutient que «cette transaction conjointe avec la MCB reflète l'engagement commun de DEG, FMO et Proparco à développer des investissements durables et à faible émission de carbone à travers l'Afrique. En travaillant collectivement sous l'égide de Team Europe, nous contribuons à accélérer la transition climatique du continent tout en soutenant sa résilience économique globale.»

Du côté de FMO, l'accent est mis sur la collaboration pour renforcer l'impact du financement climatique en Afrique. «Nous visons à collaborer pour intensifier l'impact et mobiliser davantage de fonds pour la transition climatique en Afrique», avance Huib-Jan de Ruijter, Co-Chief Investment Officer de FMO.