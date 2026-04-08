Ile Maurice: Le Muay Thai à la fête au SSR Complex de Triolet

La deuxième édition de La Nuit des Arts Martiaux, une compétition de Muay Thai organisée par la Pointe-aux-Cannoniers Muay Thai Sports Club et qui s'est déroulée au gymnase SSR Complex à Triolet le samedi 4 avril dernier, a connu un franc succès.

Cette compétition avait pour but de promouvoir le Muay Thai auprès des jeunes et du grand public, et au vu de l'assistance qui s'est déplacée au gymnase, on peut en conclure que Jonathan Gabriel, pionnier dans la discipline à Maurice et la cheville ouvrière derrière cet évènement, a largement atteint son objectif.

À noter que le ministre de l'Information, de la technologie, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, ainsi que le député de la circonscription n°5, Kaviraj Rookny, ont honoré l'évènement de leur présence.

Pour l'anecdote, Avinash Ramtohul, lui-même un fervent adepte du Jiu-jitsu, n'a pas hésité à monter sur le ring pour faire valoir sa souplesse physique lors d'une démonstration très appréciée du public.

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Douze combats étaient à l'affiche et le moins que l'on puisse dire est que la Pointe-aux-Cannoniers Muay Thai Sports Club a dominé la compétition en remportant cinq victoires : Axel Abbas Mamode (Catégorie 10 ans, 43 kg), Luvy Missy (Catégorie Junior, 60 kg), Jamel Musaram (Catégorie Junior, 57 kg), Shawn Elisa (Catégorie Junior, 58 kg), Pierre Gabriel (Catégorie Senior, 89 kg).

L'équipe de Plaine-Magnien s'est distinguée avec trois succès signés Ethane Lagaillarde (Catégorie Junior, 57 kg), Laurent Juinio (Catégorie Senior, 64 kg), Zayyan Raja (Catégorie Senior, 70 kg).

L'équipe de Port-Louis a également ramené trois victoires : Pharel Momus (Catégorie 11 ans, 45 kg), Shawn Meetoo (Catégorie Senior, 58 kg), Selven Vekataswamy (Catégorie Senior, 60 kg), alors que l'équipe de Riche-Terre a signé une précieuse victoire avec Bavish Hardoyal (Catégorie Junior, 52 kg).

Il est bon de faire ressortir que la compétition s'est déroulée sous l'égide de la Fédération mauricienne de Muay Thai. Pour conclure, l'organisateur Jonathan Gabriel a tenu à remercier le ministère de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, ainsi que ses nombreux sponsors pour leur soutien.