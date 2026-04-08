Ile Maurice: Pêcheurs et plaisanciers ciblés - Arrestations et équipements récupérés

Une vague de vols ciblant bateaux et moteurs hors-bord a frappé durement les pêcheurs et plaisanciers du littoral nord ces derniers mois.

Entre février et mars 2026, plusieurs embarcations et équipements ont disparu de leur amarrage, certaines pertes individuelles atteignant plusieurs centaines de milliers de roupies, mettant en danger le travail quotidien des pêcheurs et la passion des plaisanciers.

Les vols ont concerné aussi bien des bateaux de pêche que des bateaux de plaisance, souvent amarrés à quelques mètres du rivage dans des lagons réputés calmes. Dans plusieurs incidents, les moteurs hors-bord ont été détachés ou sabotés, rendant les bateaux inutilisables, tandis que des équipements de pêche haut de gamme - cannes à pêche, moulinets et échosondeurs - ont été emportés.

Dans certains cas, des embarcations ont disparu, entraînant des pertes financières considérables et, pour certains pêcheurs, un coup dur sur leur moyen de subsistance. Les victimes ont toutes rapporté que leurs bateaux étaient amarrés de manière sécurisée, mais que les voleurs ont agi avec une précision qui laisse penser à une organisation bien structurée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un des bateaux volés et le véhicule impliqué dans les infractions récupérés.

Face à cette escalade, la DCIU Northern, en collaboration avec la Maritime Intelligence Cell et la CID Trou-aux-Biches, le GIPM, la SSU et le Special Response Group, a mené une opération coordonnée basée sur des renseignements précis et la surveillance de véhicules suspects.

Deux voitures, une Chevrolet et une Mitsubishi, ont été régulièrement observées à proximité des lieux de vol et aux moments critiques, permettant aux enquêteurs d'établir un lien entre leurs déplacements et les vols systémiques. Ces observations ont conduit à un travail minutieux de suivi et la planification d'une opération ciblée visant à arrêter les auteurs présumés.

Pierre Serge Stellio Victor et Julio Jean Michel Lajoie.

Le 2 avril, la DCIU a procédé à plusieurs arrestations décisives. Les suspects appréhendés sont Julio Jean Michel Lajoie, 35 ans, plombier, qui a reconnu sa participation et incriminé ses complices - Nicolas Maurice Pel, 45 ans, propriétaire du véhicule impliqué dans le transport des biens volés ; Ambrose Antonio Bauda, 50 ans, maçon, qui avait loué le véhicule pour faciliter les vols ; et Pierre Serge Stellio Victor, 53 ans, identifié par son complice.

Lors des perquisitions, plusieurs équipements volés ont été récupérés, confirmant l'implication des suspects. Tous sont détenus au centre de Piton et font face à plusieurs accusations de vol qualifié et complicité de vol.

Cette série de vols met en évidence la vulnérabilité des biens maritimes le long du littoral nord et rappelle la nécessité d'une vigilance accrue. Les forces de l'ordre exhortent les pêcheurs et propriétaires de bateaux à sécuriser leurs embarcations et moteurs hors-bord, même pour de courtes périodes ; à assurer tous les équipements marins et à utiliser des systèmes de sécurité robustes, tels que cadenas et alarmes.

Il est également essentiel de signaler immédiatement toute activité suspecte pour permettre une intervention rapide et éviter que d'autres pertes ne se produisent.