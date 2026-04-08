Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «La reconstruction du parti est entamée»

8 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Le Mouvement Socialiste Militant (MSM), fondé à Vacoas le 8 avril 1983, célèbre aujourd'hui son 43e anniversaire. À cette occasion, le leader du parti, Pravind Jugnauth, s'est fendu d'une lettre-bilan sur sa page Facebook.

Qu'y dit-il en substance ?

«Les 43 ans d'existence du MSM se résument ainsi : 27 ans au pouvoir et un bilan indiscutable.»

«Sir Anerood Jugnauth et son équipe ont transformé une île sans espoir, rongée par la misère et la corruption, en un exemple pour le monde entier»

Voilà pour le passé, l'héritage, etc. En ce qui concerne l'avenir, il a annoncé une nouvelle phase pour le parti. «La reconstruction du parti est entamée, portée par des idées nouvelles. Au-delà des mots et des belles paroles, notre pays a surtout besoin de rigueur, de travail et de sérieux. Nous au MSM, nous restons des bâtisseurs et des patriotes.»

Pravind Jugnauth a fini par remercier les militants «qui restent la force du parti» en leur souhaitant un bon anniversaire.

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