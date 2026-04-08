Togo: Protéger l'enfance n'est plus une promesse, c'est une ligne budgétaire

Le Togo a consacré plus de 1,8 milliard de francs CFA à la protection des droits des enfants en 2025. Un effort financier significatif, engagé sur trois fronts : la prévention des violations, leur signalement et la prise en charge des victimes.

Cet investissement traduit une volonté politique claire : faire de la protection de l'enfance une priorité d'État, et non une déclaration d'intention. En mobilisant ces ressources, le gouvernement entend renforcer les mécanismes qui permettent de détecter les abus, d'alerter les autorités compétentes et d'accompagner les enfants dont les droits ont été bafoués.

Car derrière les chiffres, il y a des réalités concrètes, des enfants exposés à la violence, au travail forcé, aux mariages précoces ou à l'abandon, que seul un dispositif de protection solide et financé peut efficacement combattre.