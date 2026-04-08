Afrique: L'opposition cible l'OIF

8 Avril 2026
Togonews (Lomé)

L'opposition voit d'un mauvais oeil la tenue à Lomé de la Conférence des présidents d'Assemblée de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

L'Assemblée nationale togolaise est composée à 95,5 % de députés du parti au pouvoir élus en 2024 lors d'élections 'contestées', indiquent les opposants.

« La Francophonie veut promouvoir la démocratie, mais le Togo offre le spectacle d'un système verrouillé, sans alternance avec des libertés en recul ».

Selon une partie de l'opposition, l'Organisation Internationale de la Francophonie est en partie responsable du désordre institutionnel au Togo.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.