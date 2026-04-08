Afrique: Gitex Africa 2026 - L'écosystème des startups africaines est en plein essor

L'écosystème des startups africaines est en plein essor, avec des investissements en capital-risque qui devraient dépasser les 5 milliards de dollars.

C'est l'information qui ressort de plusieurs panels de haut niveau qui se tient en marge du Gitex Africa 2026. « D'ici 2030, 375 millions de jeunes professionnels rejoindront le marché du travail », a indiqué le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.

Une étude réalisée en 2025 par la Société financière internationale (IFC) indique que l'écosystème des start-up numériques africaines est en plein essor, avec l'une des croissances les plus rapides au monde.

Des technologies de rupture

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Le document explique que les jeunes pousses africaines qui adoptent des technologies de rupture réussissent généralement mieux que les autres et obtiennent davantage de financements.

Pourtant, une nouvelle étude réalisée par la Société financière internationale (IFC) montre que cela se vérifie moins sur le continent qu'ailleurs, de nombreuses start-up africaines ouvertes aux technologies de rupture rencontrant des difficultés à se procurer des fonds.

Pour les experts, l'Afrique devient un marché attrayant pour les start-up numériques (une start-up se définissant comme une entreprise fondée il y a moins de dix ans).

Mais, si les jeunes pousses africaines voient depuis quelques années leurs financements augmenter fortement, nombre d'opportunités demeurent inexploitées.

Avec davantage de financements, ces structures pourraient créer des plateformes et modèles d'entreprise qui intègrent des technologies de rupture, avec à la clé des solutions abordables et bien conçues synonymes de nouveaux marchés.

Axée sur les secteurs de la fintech, du commerce électronique et des technologies de l'information, cette étude aborde trois questions essentielles.

Levier de financement

Nombre d'experts soulignent que des évènements comme le Gitex Africa est un bon levier de financement des start-up. En effet, selon les experts, le Gitex Africa est devenu l'événement technologique incontournable pour la recherche de financement et le développement des start-up sur le continent, particulièrement au à Marrakech Maroc chaque année depuis 2023.

Ainsi, ces petites structures ont accès aux Investisseurs. Il s'agit de la connexion avec plus de 400 investisseurs (capital-risque, business angels, entreprises) gérant plus de 350 milliards de dollars d'actifs.

Au niveau du royaume chérifien, il y a l'initiative "Morocco 300". Le ministère marocain de la Transition numérique propulse 300 start-up marocaines, contre 200 en 2025, offrant une plateforme stratégique de visibilité et de financement.

Il y a également le soutien à l'Internationalisation. Le programme Morocco 300 prend en charge 95 % des coûts de participation pour les start-up sélectionnées afin de faciliter leur accès au marché international.

Par ailleurs, il y a le fonds EmergingTech Ventures Fund pour le financement des start-up. II a notamment le protocole d'accord de 40 millions de dollars (IFC, Proparco) à Gitex Africa pour soutenir les start-up en phase de démarrage.

Les start-up peuvent participer à des compétitions de pitch pour obtenir des financements sans dilution (equity-free), avec des prix atteignant 110 000 $.