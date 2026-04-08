Cote d'Ivoire: Littérature et entrepreneuriat - Don Kamet dédicace 'Le Vendeur de Koutoukou' à Abidjan

Le manager de l'espace de divertissement Happy Lounge, Don Kamet, fait son entrée dans l'univers littéraire avec la présentation et la dédicace de son ouvrage, "Le Vendeur de Koutoukou". L'événement est prévu le 17 avril prochain, au Casino du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Présenté comme un témoignage entrepreneurial africain, ce livre va bien au-delà de simples mémoires. Il se veut un véritable guide pratique inspiré de treize années d'expérience dans la gestion d'un établissement de nuit en Côte d'Ivoire.

À travers ce récit, l'auteur plonge le lecteur dans les réalités souvent méconnues de l'entrepreneuriat local, entre défis financiers, contraintes logistiques et gestion des ressources humaines.

Au coeur de l'ouvrage, Don Kamet propose une immersion sans filtre dans son parcours jalonné de succès et de difficultés. Il y partage des leçons concrètes destinées aux porteurs de projets, tout en dévoilant les clés qui ont permis au Happy Lounge de s'imposer comme une référence de la vie nocturne abidjanaise.

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L'auteur met notamment en lumière les stratégies de gestion de crise, les réalités de la fiscalité locale ainsi que les exigences du marché de la restauration et du divertissement.

"Le Vendeur de Koutoukou" explore également une dimension socioculturelle. À travers la symbolique du koutoukou, boisson traditionnelle ivoirienne, l'ouvrage établit un pont entre tradition et modernité. Il offre ainsi un regard original sur l'évolution de la société abidjanaise, observée depuis un lieu devenu, au fil des années, une véritable institution.

Pour Don Kamet, ce livre s'inscrit, avant tout, dans une logique de transmission. « Si j'avais eu accès à ce type de témoignage, il y a treize ans, j'aurais évité bien des erreurs », confie-t-il. Son ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs en leur fournissant des repères concrets, adaptés aux réalités africaines.

La cérémonie de dédicace s'annonce ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de business, de culture et d'histoires de vie inspirantes.