Cote d'Ivoire: Mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale/Le directeur exécutif à propos de la crise - « Aujourd'hui, tout va pour le mieux... »

La Mupemenet-Ci affiche un bilan jugé positif par sa direction, malgré un contexte marqué par des tensions internes.

La Mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique (Mupemenet-CI) affiche aujourd'hui une santé jugée « très bonne » par son directeur exécutif, Agre Lynx Bourgelat. Dans un échange qui a eu lieu le 30 mars 2026, dans les locaux de sa structure à Cocody-Deux-Plateaux Vallon, il a dressé un bilan des activités de la mutuelle tout en revenant sur les crises internes qui ont marqué son fonctionnement ces dernières années.

« Nous avons vécu des crises, mais qui sont des crises de personnes. Et c'est justement ce qui continue de courir. Une équipe est sortie, elle n'a pas voulu partir à la fin de son mandat. Donc cela a créé une crise postélectorale. Mais aujourd'hui, tout va pour le mieux au niveau de la gestion », a déclaré le directeur exécutif.

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Selon lui, ces crises ne remettent pas en cause le fonctionnement de la mutuelle ni la qualité des prestations offertes aux adhérents. Pour appuyer ses propos, Agre Lynx Bourgelat a fait savoir que le nombre d'adhérents de la Mupemenet-CI est passé d'environ 42 000 à l'arrivée de l'équipe actuelle en 2019 à près de 89 150 aujourd'hui. Une évolution qui, selon lui, témoigne de la confiance des bénéficiaires. « Si l'offre n'était pas pertinente, nous n'aurions pas une telle adhésion volontaire », a-t-il affirmé.

Il a expliqué que la particularité de cette mutuelle, c'est qu'elle est une structure privée d'utilité publique, principalement tournée vers les enseignants, avec en son sein d'autres corps de métiers tels que des sage-femmes et des médecins, rappelant que l'adhésion reste libre et non automatique. Au-delà des prestations, le directeur exécutif a souligné que la mutuelle s'est engagée dans une dynamique d'investissement et de modernisation.

Il évoque la construction de plusieurs centres de santé de proximité, notamment à Bouaké, Divo, Abengourou, Soubré, Daloa et Yopougon. L'objectif, selon lui, est de réduire les coûts de prise en charge et de faciliter l'accès aux soins pour les mutualistes. Il a aussi révélé que la mutuelle a également développé des boutiques optiques et amorcé une transformation digitale de ses services, permettant désormais aux adhérents de souscrire, suivre leurs prestations et accéder aux soins via des outils numériques.

Par ailleurs, a annoncé qu'un partenariat avec la Couverture maladie universelle (Cmu) renforcerait l'efficacité du dispositif, tandis que de nouveaux projets sont en cours, notamment la construction d'un siège social à Abidjan et la mise en place d'un hôpital à Yopougon.