Cote d'Ivoire: Lutte contre la tuberculose - L'Ong Alliance Côte d'Ivoire met à contribution les professionnels des médias

Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, l'Ong Alliance Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnlt), a procédé, le mardi 7 avril 2026, à Cocody Angré 7e tranche, au lancement officiel du concours national des productions médiatiques sur la tuberculose, en lien avec la promotion des droits de l'homme.

Financé par Stop Tb Partnership, ce concours vise à renforcer la sensibilisation, à encourager le dépistage précoce et à promouvoir l'observance du traitement. Il s'agit également, à travers ce concours, de valoriser le journalisme d'impact dans la lutte contre la tuberculose. Il s'adresse aux journalistes professionnels de Côte d'Ivoire de la radio (publique/privée/proximité), de la télévision, de la presse écrite et de la presse en ligne. Toutefois, pour participer, il faut être issu d'un organe de presse légalement constitué.

La soumission se fait du 8 avril au 8 mai 2026 de la manière suivante : Radio/Tv : fichiers audio/vidéo (clé Usb ou lien de transfert) ; presse écrite : scan Pdf de la page originale ou exemplaire physique ; presse en ligne : lien hypertexte direct vers l'article.

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Ce concours est doté d'un super prix (grand lauréat) et de prix sectoriels, à savoir prix radio, prix télévision, prix presse écrite et prix presse en ligne.

Représentant le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Mahan Sehi a indiqué que la tuberculose demeure un défi majeur de santé publique en Côte d'Ivoire, affectant de nombreuses communautés, en dépit des progrès réalisés en matière de dépistage et de traitement. Selon lui, cette maladie est souvent aggravée par un diagnostic tardif, la stigmatisation et la persistance de fausses informations.

La directrice exécutive de l'Ong Alliance Côte d'Ivoire, Madiarra Coulibaly-Offia, a rappelé que la tuberculose n'est pas une maladie du passé, car elle n'est pas encore éradiquée, comme pourraient le croire plusieurs personnes. « En Côte d'Ivoire, ce sont pratiquement 20 000 personnes qui sont diagnostiquées chaque année et nous avons 2 000 personnes qui en meurent malgré la disponibilité et la gratuité du traitement, ainsi que les efforts fournis par les partenaires », a-t-elle déploré, indiquant que même après la guérison, d'anciens malades sont toujours stigmatisés.

À ces défis existants s'ajoute la menace grandissante de la tuberculose multirésistante (Tb-Mr), c'est-à-dire celle qui n'est pas guérie en six mois et qui ne répond pas au traitement classique. « C'est ce qui motive précisément le fait que les organisations de la société civile aient décidé d'étendre leurs actions en impliquant les professionnels des médias », a-t-elle justifié, précisant que ceux-ci ne sont pas de simples relais d'information, mais des acteurs de la santé publique, car ils ont le pouvoir de changer les comportements, de briser les préjugés et de sauver des vies.

« Il est temps que le leadership communautaire soit renforcé. C'est le moment de s'engager réellement dans la lutte contre les tabous et les barrières qui entravent la prise en charge des malades. Mais cela ne peut se faire qu'avec la contribution des professionnels des médias. C'est pourquoi l'Ong Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires ont décidé d'initier ce concours », a insisté Madiarra Coulibaly-Offia.

Par ailleurs, au-delà de la compétition, l'objectif est de susciter des professionnels des médias engagés dans la santé publique, et plus particulièrement au coeur de la réponse communautaire à la lutte contre la tuberculose.

Mais auparavant, Dr Kouamé Amelan, du Pnlt, a relevé qu'en 2025, 20 567 patients atteints de tuberculose, toutes formes confondues, ont été dépistés, avec 20 292 nouveaux cas et rechutes, soit 99 %, dont 15 066 nouveaux cas et rechutes Tpb+, soit 73 %. À l'issue du traitement, le taux de succès thérapeutique a connu une amélioration, passant de 88 % en 2024 à 89 % en 2025. Le taux de Pvd a connu une baisse : 2 % en 2025 contre 3 % en 2024.

Le taux de décès a également connu une baisse : 6 % en 2025 contre 7 % en 2024. En outre, la prise en charge de tous les cas de tuberculose a été assurée à travers 379 Cat/Sdtt fonctionnels fin 2025, répartis dans 37 centres régionaux (Cat) et 342 Sdtt.