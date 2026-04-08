Cote d'Ivoire: Campus Benfica Côte d'Ivoire/Détection de talents - Le lancement de la 2e édition ouverte

Les dirigeants du Campus Benfica Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes ont procédé au lancement de la deuxième édition de la détection nationale des jeunes talents de football. Cette information a été donnée le 7 avril 2026, au cours d'un point de presse à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), à Marcory.

« Il ne s'agit pas seulement de détecter, mais aussi de promouvoir la rigueur morale dans un processus sport-études et de permettre que les meilleurs éléments soient proposés à la Côte d'Ivoire pour enrichir les équipes nationales. Tel est l'un des objectifs assignés à cette académie », a expliqué le Pr Yao N'Guessan, représentant le ministre des Sports, Metch Adjé Silas, à cette cérémonie.

Lanciné Diomandé, le président de l'Académie, est revenu sur le succès de la première édition. « Après le succès retentissant de la première édition, qui a révélé de nombreux jeunes talents à travers le pays, nous revenons cette année avec une ambition plus grande... Notre engagement reste intact : détecter, encadrer et encourager les pépites ivoiriennes vers l'excellence en leur offrant des opportunités concrètes, ici et à l'international », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'inscription en ligne démarre du 7 au 28 avril 2026. Elle est gratuite et cible les jeunes talents âgés de 10 à 20 ans. Les 31 régions de la Côte d'Ivoire seront visitées à travers sept grandes villes, notamment Man, Korhogo, Bouaké, Abengourou, Yamoussoukro, San Pedro et Abidjan.

Un coordinateur général, assisté de dix coachs provenant du Sporting Lisboa e Benfica et des recruteurs du réseau Benfica Campus, aura la lourde tâche de dénicher les perles rares selon des critères bien définis, prenant en compte la performance et le potentiel, l'endurance, la lecture du jeu, la technique, la polyvalence et la concentration.

Pour rappel, les 136 talents retenus lors de la première édition allient actuellement sport et études au sein de l'Injs à Marcory.