Congo-Kinshasa: Début ce mercredi de la 1ère conférence sur l'agriculture, le tourisme et l'eau à Kindu

La ville de Kindu dans le Maniema accueille, du 8 au 10 avril, la première édition de la conférence dédiée à l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau. Cet événement réunit plus de 500 participants, nationaux et internationaux, avec comme objectif : exposer les richesses du Maniema pour attirer des investissements étrangers.

Arrivée mardi 7 avril à Kindu pour participer aux travaux, la ministre nationale de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, a salué cette initiative provinciale, soulignant que cette rencontre est une opportunité pour "vendre" les potentialités d'une province dont les ressources restent encore largement méconnues du grand public et des bailleurs de fonds.

Un potentiel naturel immense et "vierge"

Le Maniema dispose d'atouts naturels considérables qui en font un pilier potentiel pour l'économie verte en République démocratique du Congo. La ministre a notamment mis en avant :

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Le massif forestier : Une ressource essentielle pour la régulation du climat mondial.

Les ressources hydriques et la biodiversité : Des secteurs encore sous-exploités qui ne demandent qu'à être valorisés.

Le secteur minier : La province regorge de ressources minières presque intactes.

Relever l'économie locale

L'enjeu de cette conférence dépasse la simple promotion. Pour Marie Nyange Ndambo, il s'agit de transformer ces atouts en "dividendes" concrets pour améliorer le social et relever l'économie de la province.

Cette conférence de trois jours espère marquer un tournant dans le développement du Maniema en offrant un cadre d'échange direct entre les autorités locales et les investisseurs en s'alignant, selon Mme Nyange Ndambo, sur la vision du Chef de l'État pour l'attraction des capitaux étrangers,