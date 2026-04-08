Sénégal: Réseau TER entre Thiaroye et Pikine - Une personne tuée dans un accident impliquant un train

Un tragique accident s'est produit ce mercredi matin aux environs de 6h15 sur le réseau du Train Express Régional (TER), entre les gares de Thiaroye et Pikine. Selon un communiqué conjoint de la SETER et de la SENTER, une personne s'est introduite dans l'emprise ferroviaire avant d'être impliquée dans un accident qui lui a été fatal.

Malgré l'intervention rapide des équipes présentes sur les lieux, la victime n'a pas survécu. Les deux entités ont exprimé leur profonde compassion et adressé leurs condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.

Dès la survenue de l'incident, les dispositifs d'urgence ont été immédiatement activés. Les équipes de la SETER, en coordination avec les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité spécialisées dans les transports ferroviaires, ont été mobilisées pour sécuriser la zone et établir les circonstances exactes du drame.

Les autorités rappellent que ce type d'accident demeure extrêmement rare sur le réseau TER. Elles soulignent toutefois que chaque situation est traitée avec le plus grand sérieux, dans le respect de procédures strictes visant à garantir la sécurité des voyageurs, des riverains et du personnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, la SETER insiste sur le fait que l'accès aux voies ferrées est formellement interdit. Le respect de cette règle est essentiel pour prévenir de tels drames et assurer la sécurité de tous.