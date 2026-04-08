Sénégal: Passation de service à la CNES - Abdel Kader Ndiaye affiche ses ambitions pour la souveraineté économique

La Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) a un nouveau président. Abdel Kader Ndiaye a officiellement succédé à Adama Lam lors d'une cérémonie solennelle de passation de service organisée au siège de l'institution, en présence de plusieurs acteurs majeurs du secteur privé.

Dans une atmosphère empreinte de solennité, Adama Lam a salué le choix porté sur son successeur et réaffirmé son engagement à accompagner la nouvelle équipe. Il a surtout insisté sur la ضرورö d'une unité forte du patronat, condition essentielle selon lui pour renforcer le rôle des entreprises nationales dans le développement économique du Sénégal.

Prenant la parole, Abdel Kader Ndiaye a rendu hommage aux figures marquantes de la CNES, notamment Mansour Kama et Mor Talla Kane. Il a ensuite dressé un constat sans détour : malgré une croissance économique annoncée robuste, les entreprises locales peinent encore à capter une part significative de la richesse créée.

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Face à ce défi, le nouveau président a décliné une feuille de route ambitieuse structurée autour de huit priorités, allant du renforcement du dialogue public-privé à l'amélioration de l'accès au financement, en passant par l'industrialisation et la promotion du « Made in Sénégal ». Il a également mis l'accent sur la nécessité d'apurer la dette intérieure et de finaliser l'unification du patronat.

Se voulant résolument pragmatique, Abdel Kader Ndiaye a appelé à « passer de la vision à l'action », invitant les acteurs économiques à une mobilisation collective. « Rien ne nous sera donné. C'est par notre unité et la pertinence de nos propositions que nous avancerons », a-t-il lancé.

Cette passation marque ainsi l'ouverture d'une nouvelle phase pour la CNES, placée sous le signe de l'engagement, de l'influence et de la souveraineté économique.