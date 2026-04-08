Sénégal: Partenariat international et souveraineté alimentaire - L'ARM valide son plan 2026-2030

L'atelier de validation du Plan stratégique de développement (PSD) 2026-2030 de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) s'est tenu le 3 avril 2026. À cette occasion, Aissatou Keïta, représentante d'Enabel, a réaffirmé le soutien de la coopération belge au Sénégal. Qualifiant le processus d'« inclusif et participatif », elle a souligné l'importance de ce document, véritable « boussole stratégique » pour renforcer la souveraineté alimentaire, stabiliser les prix et sécuriser les revenus des producteurs. Enabel se dit prête à accompagner la mise en oeuvre effective de cette feuille de route d'ici 2030.

Dans son discours, Aissatou Keïta a salué la qualité du processus d'élaboration du document stratégique, qu'elle a qualifié d'« inclusif et participatif », soulignant l'implication active des différentes parties prenantes du secteur. Elle a insisté sur l'importance de cette démarche collective, gage d'une meilleure appropriation et d'une mise en oeuvre efficace des orientations retenues.

Pour mémoire prévu sur la période 2026 2030, ce projet a pour objectif de contribuer à l'atteinte des objectifs du Sénégal en matière de souveraineté alimentaire.

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La représentante d'Enabel a également rappelé que ce PSD s'inscrit dans un contexte national marqué par une volonté affirmée des autorités sénégalaises de renforcer la souveraineté alimentaire, à travers la transformation structurelle de l'agriculture, l'industrialisation et la digitalisation des services publics. « Ce plan constitue une boussole stratégique essentielle pour guider les actions de l'ARM dans les années à venir », a-t-elle indiqué.

Appuyé par la coopération belge à travers la charte « Filières Justes » du projet Gungué Mbay, ce document fixe les priorités d'intervention de l'agence, tout en définissant des mécanismes clairs de mise en oeuvre et de suivi-évaluation. Pour Aissatou Keïta, cet accompagnement traduit l'engagement d'Enabel à promouvoir des systèmes agricoles plus équitables, durables et résilients.

Elle a, par ailleurs, mis en exergue le rôle central de l'ARM dans la régulation des marchés agricoles et alimentaires au Sénégal. À ce titre, l'agence contribue à la stabilisation des prix, à la sécurisation des revenus des producteurs, à l'amélioration de la transparence des marchés, ainsi qu'au renforcement de la sécurité alimentaire nationale.

Enfin, Madame Keïta a réitéré la disponibilité d'Enabel à poursuivre son partenariat avec les autorités sénégalaises, en vue d'accompagner la mise en oeuvre effective du PSD 2026-2030, considéré comme un levier majeur pour le développement du secteur agricole et la consolidation de la souveraineté alimentaire du pays.