Sénégal: Aménagement de l'échangeur du CICES - Un partenariat public-privé pour transformer le cadre de vie dakarois

Le visage de l'échangeur du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) s'apprête à changer. Le mardi 7 avril 2026, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, par le biais de la Direction générale du Cadre de Vie, a officialisé la signature de trois conventions de partenariat. Ce projet ambitieux vise à métamorphoser cette infrastructure routière majeure en un espace vert et moderne.

Le coût global de l'opération est estimé à trois cent vingt (320) millions de francs CFA. Le projet se distingue par un modèle économique original basé sur la mutualisation des ressources entre les acteurs publics, parapublics, le secteur privé et les collectivités territoriales. Ce mécanisme de financement alternatif est conçu pour optimiser les coûts et, surtout, garantir la pérennité des investissements et de l'entretien futur.

L'objectif final dépasse la simple esthétique. Il s'agit de créer un espace structurant qui intègre une végétalisation accrue, des solutions énergétiques durables et des espaces de loisirs pour les populations riveraines et les usagers.

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Les travaux devraient être finalisés rapidement, puisque le délai de réalisation annoncé est de quatre (4) mois. Par cette initiative, les autorités réaffirment leur volonté de bâtir des villes sénégalaises plus résilientes et agréables à vivre.