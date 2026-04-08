Sénégal: Pèlerinage catholique 2026 - Démarrage des inscriptions à partir du 20 avril

Le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec) a officiellement lancé les préparatifs du pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté prévu du 20 août au 9 septembre 2026.Les inscriptions démarrent le lundi 20 avril 2026 à la permanence du Cinpec, située à côté du Collège de la Cathédrale de Dakar. Dans un communiqué signé de son président, Monseigneur Augustin Ndiaye, l'instance annonce une édition réaménagée, marquée notamment par la suppression de l'étape en Terre Sainte.

« Les craintes exprimées dans notre précédent communiqué, sur la situation au Moyen-Orient, ne sont pas dissipées, ce qui, malheureusement, contraint à supprimer l'étape traditionnelle de Terre Sainte pour l'édition 2026 », précise le document.Malgré ce contexte géopolitique incertain, le Cinpec assure la tenue du pèlerinage avec un circuit alternatif. Les 350 fidèles attendus suivront ainsi un parcours reliant Dakar, Rome, Assise, Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle et Fatima, avant le retour dans la capitale sénégalaise.

L'organisation se félicite de pouvoir maintenir l'événement « grâce au soutien de l'État et à la confiance renouvelée de ses partenaires ».La participation est fixée à 3 800 000 francs CFA par pèlerin, un montant couvrant l'ensemble des frais liés au voyage. « Le montant indiqué [...] couvre l'ensemble des frais liés au pèlerinage, notamment le séjour, l'hébergement, la restauration, le transport, les visas et l'assurance », souligne le communiqué.

Toutefois, le Cinpec insiste sur le caractère non remboursable de cette somme pour certaines structures, tout en précisant les pénalités en cas d'annulation : 30 % à partir du 30 juillet 2026 et 100 % dès le 15 août 2026.

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Les candidats devront satisfaire à plusieurs exigences administratives, religieuses et médicales.Parmi les documents requis figurent notamment :un extrait de baptême ou preuve d'appartenance à l'Église catholique, une attestation de catholicité délivrée par le curé et un passeport valide jusqu'en mars 2027.

Le comité rappelle également que « le pèlerinage catholique constitue avant tout une démarche de foi exigeant des dispositions spirituelles particulières ».Au-delà des formalités administratives, le CINPEC insiste sur le respect des règles canoniques. « Tout candidat au pèlerinage devra être en règle dans sa condition matrimoniale, et libre de sanctions canoniques », indique le texte.

Les candidats devront également se soumettre à une visite médicale, voire à une contre-visite si nécessaire, sur décision du médecin-chef de la mission médicale.

Le dossier d'inscription varie selon la situation professionnelle (salariés, professions libérales, commerçants, retraités ou personnes sans emploi), avec des justificatifs spécifiques exigés pour chaque catégorie.Enfin, l'âge des pèlerins est encadré : 30 ans minimum et 70 ans maximum.

Au-delà des aspects logistiques, le communiqué se conclut sur une note spirituelle, confiant les futurs pèlerins « à l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie » et invoquant pour chacun « d'abondantes bénédictions ».