Sénégal: TER - Une personne perd la vie après une intrusion sur les rails

8 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Une personne a perdu la vie ce mercredi 8 avril vers 6h du matin sur les rails entre les gares de Thiaroye et de Pikine. L'annonce a été faite à travers un communiqué conjoint de la société d'exploitation du Train Express Régional (SETER) et de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express régional (SENTER).

Selon les informations communiquées, la victime se serait introduite dans le domaine ferroviaire une zone strictement interdite. Malgré une « intervention rapide des équipes sur place », le drame n'a pu être évité.

Les dispositifs d'urgence ont été immédiatement activés avec l'appui des secours et des forces de sécurité afin de sécuriser la zone et déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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