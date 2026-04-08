Tunisie: Tourisme à Sousse-Kantaoui - Un flux record de visiteurs étrangers par rapport à l'année dernière

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La zone touristique de Sousse-Kantaoui a accueilli, durant la période du 21 au 31 mars 2026, environ 45 872 touristes, enregistrant une hausse de 171,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon le commissaire régional au tourisme, Mohamed Boujdarija.

Dans une déclaration à Mosaïque, Boujdarija a précisé que les visiteurs ont totalisé 149 220 nuitées, soit une augmentation de 111,7 %, tandis que le taux d'occupation a atteint 40,2 %. Le responsable a également noté une évolution de certains marchés en termes de nuitées par rapport à l'an dernier : le marché britannique a progressé de 1,2 %, le marché allemand de 27 % et le marché français de 19,9 %. Le marché algérien a, lui aussi, enregistré une hausse notable par rapport à la même période de l'année précédente, qui coïncidait avec le mois de Ramadan.

Par ailleurs, le nombre d'arrivées a fortement augmenté en provenance de plusieurs marchés : +118,8 % pour l'Allemagne, +19,2 % pour le Royaume-Uni et +41,3 % pour la France.

Amélioration de tous les indicateurs au premier trimestre 2026

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Boujdarija a confirmé que le premier trimestre de 2026 a enregistré une amélioration de l'ensemble des indicateurs, aussi bien sur les marchés européens que sur le marché local. Le nombre total de touristes a atteint 173 575, soit une hausse de 5 %. Le nombre de nuitées a également progressé de 5,7 %, pour s'établir à 649 248 nuitées. Certaines clientèles ont particulièrement évolué en termes de nuitées : le marché tunisien a augmenté de 14,2 %, atteignant 149 446 nuitées sur la même période, tandis que le marché algérien a bondi de 54,8 %, pour atteindre 71 740 nuitées.

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