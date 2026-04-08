Tunisie: Industries électroniques - Vers la création de 10.000 emplois à l'horizon 2030

Le siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie accueillera, ce vendredi 10 avril à partir de 15h00, la cérémonie de signature du « Pacte de Compétitivité » pour le développement du secteur des industries électroniques à l'horizon 2030.

Ce pacte ambitionne de transformer la Tunisie en un pôle régional de premier plan dans le domaine des industries électroniques à haute valeur ajoutée. Il vise également à atteindre des objectifs ambitieux reflétant l'importance stratégique de ce secteur, notamment porter la valeur des exportations à 5 milliards de dinars et créer environ 10 000 nouveaux emplois pour des profils hautement qualifiés (ingénieurs et techniciens), tout en attirant des investissements nationaux et étrangers majeurs pour renforcer la compétitivité.

Ce partenariat public-privé constitue un pilier fondamental de la stratégie industrielle nationale de la Tunisie.

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La cérémonie de signature devrait se dérouler sous la présidence de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, en présence du secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, M. Waël Chouchane, du président de l'UTICA, M. Samir Majoul, et du président du groupement des industries électroniques « Elentica », M. Walid Ben Amor, ainsi que des représentants de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

La réussite de ce pacte repose sur la synergie des efforts dans cinq domaines clés : l'infrastructure et la logistique, la formation et les ressources humaines, le cadre législatif, la promotion et l'internationalisation, ainsi que la recherche et développement (R&D).