Tunisie: Erreurs d'arbitrage - Durcissement des sanctions jusqu'à la fin de la saison

Le bureau fédéral de la Fédération Tunisienne de Football a approuvé, lors de sa réunion tenue mardi, une série de propositions soumises par la Direction nationale de l'arbitrage.

Dans un communiqué, la Fédération a indiqué qu'il a été décidé d'infliger une suspension de quatre matches complets à tout arbitre commettant des erreurs techniques, en remplacement du système de suspension temporaire (un mois) en vigueur auparavant.

Elle a ajouté qu'il a été recommandé de suspendre tout arbitre auteur d'une erreur déterminante contribuant directement à modifier le résultat d'un match, et ce jusqu'à la fin de la saison sportive en cours. La Direction nationale de l'arbitrage a également été mandatée pour prendre les mesures disciplinaires appropriées concernant les dossiers examinés. Par ailleurs, des statistiques détaillées mettant en lumière les performances de l'arbitrage à l'aide de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) ont été présentées et analysées.