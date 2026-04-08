Tunisie: Triche aux examens - Un réseau d'appareils électroniques démantelé entre Siliana et Le Kef

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La brigade de recherches judiciaires de la Garde nationale de Siliana a réussi, à la suite d'un travail de renseignement, à saisir une quantité d'appareils électroniques destinés à être utilisés pour la triche lors des examens et concours nationaux. Trois personnes ont été placées en garde à vue, selon une source sécuritaire régionale citée par Mosaïque.

La même source a précisé que l'affaire remonte au 7 avril 2026, lorsque les unités sécuritaires ont reçu des informations indiquant que deux jeunes originaires de la région d'El Krib, dans le gouvernorat de Siliana, tous deux élèves en classe terminale, projetaient de commercialiser ces dispositifs. Grâce à une embuscade bien planifiée, les agents ont pu interpeller les deux suspects et saisir une quantité d'équipements électroniques en leur possession.

En approfondissant l'enquête, les forces de l'ordre ont identifié la source de ces appareils, qui s'est avérée être le propriétaire d'un magasin de téléphones mobiles dans la ville du Kef. En coordination avec le ministère public de Siliana et du Kef, une patrouille s'est rendue sur les lieux et a mené une série de perquisitions, permettant la saisie d'une quantité supplémentaire d'appareils. Les investigations se poursuivent afin d'identifier les autres personnes impliquées dans cette affaire.

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