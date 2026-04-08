Tunisie: Alimentation en eau potable sur tout le territoire - Plus de 160 perturbations et coupures d'eau au cours du mois de mars

L'Observatoire tunisien de l'eau a enregistré, au cours du mois de mars 2026, 167 coupures et perturbations dans la distribution de l'eau potable à travers l'ensemble des gouvernorats, un indicateur révélant la poursuite de l'aggravation de la crise d'approvisionnement en eau dans plusieurs régions.

Dans un communiqué, l'Observatoire précise que le gouvernorat de Ben Arous arrive en tête de la « carte de la soif » avec 24 signalements, suivi de Médenine (23 signalements) puis de Gabès (21 signalements), sur un total de 204 signalements recensés durant la même période. Dans le même contexte, l'Observatoire a relevé 19 cas de fuites d'eau, ainsi que 9 signalements concernant la qualité de l'eau, jugée impropre à la consommation.