Tunisie: Taekwondo - 13 jeunes tunisiens en route pour les Mondiaux à Tachkent

La délégation de la sélection tunisienne de taekwondo (juniors, garçons et filles) s'envole ce mercredi vers la capitale ouzbèke, Tachkent, pour participer au Championnat du monde prévu du 12 au 17 avril courant, avec un groupe composé de 13 athlètes.

La Fédération tunisienne de taekwondo a indiqué que la délégation, dirigée par l'entraîneur Aymen Ouertani, comprend les sportifs suivants : Yassine Nafzi (moins de 48 kg), Malek Megrani (moins de 51 kg), Adam Hasnaoui (moins de 59 kg), Adam Dejbi (moins de 63 kg), Abderrahmane Boudhina (moins de 68 kg), Abrar Jbeli (moins de 44 kg), Sarra Salmi (moins de 46 kg), Yasmine Dhouadi (moins de 52 kg), Yasmine Houami (moins de 55 kg), Ghofrane Hattab (moins de 59 kg), Istabrak Mirawi (moins de 63 kg), Cyrine Ben Salem (moins de 68 kg) et Ilaf Alia (plus de 68 kg).