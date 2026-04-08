Afrique: TOICE 2026 - Voyager dans huit pays africains... d'un seul clic ! La Tunisie parmi les partenaires

La Tunisie a rejoint plusieurs pays africains dans le lancement d'une initiative touristique internationale appelée TOICE 2026 (Tourism & Open International Connectivity for Africa), destinée à simplifier les voyages entre plusieurs destinations africaines via une plateforme commune intégrant vols, hébergements et forfaits. Cette information est rapportée par plusieurs médias spécialisés dans le secteur du tourisme international.

TOICE 2026 regroupe officiellement huit pays africains : Afrique du Sud, Kenya, Ghana, Égypte, Maroc, Nigeria, Ouganda et Tunisie, tous engagés à promouvoir l'accessibilité et l'attractivité du tourisme continental pour les voyageurs régionaux et internationaux.

Une réponse aux défis du tourisme multi-destinations

Traditionnellement, organiser un voyage impliquant plusieurs pays africains implique de multiples réservations, des démarches auprès de plusieurs compagnies aériennes et des contraintes logistiques pour les itinéraires. TOICE 2026 ambitionne de remédier à ces obstacles en offrant un système de réservation intégré permettant aux voyageurs de planifier facilement des séjours combinés.

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Selon les communiqués de presse du secteur, la plateforme vise à offrir une expérience plus fluide combinant la réservation des vols, l'hébergement et la création d'itinéraires multi-pays, dans le but de mieux valoriser la diversité culturelle et naturelle du continent.

Dans ce cadre, plusieurs marchés touristiques africains clés sont mis en avant : Afrique du Sud pour ses safaris et attractions naturelles ; Kenya et ses parcs nationaux ; Ghana avec son patrimoine culturel ; Égypte et ses sites historiques ; Maroc pour ses villes anciennes et paysages variés ; Nigeria et ses centres urbains dynamiques ; Tunisie avec ses plages méditerranéennes ; Ouganda pour sa biodiversité et ses parcs naturels.

Partenariats avec des acteurs du transport et de l'hébergement

Les médias spécialisés citent également des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux, notamment Qatar Airways, qui pourrait jouer un rôle dans la connectivité aérienne entre les pays partenaires depuis son hub au Qatar, ainsi qu'avec Marriott International, un groupe hôtelier mondial présent dans plusieurs capitaux africains, qui fournirait des options d'hébergement aux touristes.

Ces collaborations visent à faciliter la logistique des déplacements, en proposant une expérience plus intégrée pour les voyageurs souhaitant visiter plusieurs destinations dans un même séjour.

Le tourisme reste un secteur clé en Afrique, attirant des visiteurs pour ses paysages divers, son patrimoine historique et ses offres culturelles variées. Selon une synthèse sur l'industrie touristique africaine, des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Kenya, l'Ouganda et la Tunisie sont des destinations majeures pour les visiteurs internationaux grâce à leurs sites naturels et culturels diversifiés.

Parallèlement, des données récentes montrent une croissance significative des capacités aériennes sur le continent, avec une augmentation des sièges disponibles et des initiatives visant à accroître les liaisons aériennes intra-africaines, ce qui constitue un contexte favorable à de nouvelles plateformes de voyages intégrées.

Ce qui n'est pas encore confirmé officieusement

Il est important de souligner que la plupart des informations sur TOICE 2026 proviennent de médias spécialisés dans le tourisme (principalement Travel and Tour World et des sites d'information régionaux) et qu'à ce stade aucun communiqué gouvernemental officiel, ni déclaration des autorités tunisiennes ou de l'Union africaine n'a été publié pour confirmer l'existence formelle de la plateforme au niveau institutionnel.

Par ailleurs, le ministère tunisien du Tourisme s'implique régulièrement dans des programmes de coopération multilatérale, notamment au sein de structures internationales telles que l'Organisation mondiale du tourisme ou des forums régionaux, mais aucun discours officiel ne mentionne explicitement TOICE 2026 à ce jour.

Pour la Tunisie, l'intérêt d'une telle initiative s'inscrit dans un contexte où le pays cherche à renforcer son attractivité internationale après avoir attiré plus de 11 millions de touristes en 2025, marquant un retour solide du secteur touristique national.