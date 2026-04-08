Tunisie: Monastir/Entrepôt municipal visité par le Président de la République - Le chien détenu dans de mauvaises conditions confié à une association de protection des animaux

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Me Mahmoud Boubaker a confirmé qu'il a déposé, au nom de l'association Rahma pour la protection des animaux à Sousse, une demande officielle auprès du parquet du tribunal de première instance de Monastir ce mercredi 8 avril 2026, afin de récupérer un chien détenu dans l'entrepôt municipal.

Il a ajouté, dans une déclaration à Mosaïque, que le parquet a décidé de remettre le chien à l'association, précisant que certaines procédures légales restent à finaliser.

Il est à noter que le Président de la République avait inspecté les conditions de détention du chien lors de sa visite à l'entrepôt municipal de Monastir, exprimant son étonnement face aux modalités de garde.

 

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