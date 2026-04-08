Afrique: Tunisie - Le marché qui ouvre grand ses portes aux produits vietnamiens

La Tunisie s'affirme comme un marché dynamique et compétitif, offrant de vastes opportunités pour les produits vietnamiens, tant dans le secteur agricole que dans l'industrie. Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le pays constitue une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord et la région arabo-africaine, grâce à sa situation stratégique à seulement 140 km de l'Europe et à son intégration dans plusieurs accords commerciaux internationaux.

La Tunisie, avec une superficie de 163 610 km² et plus de 12 millions d'habitants, est reconnue comme l'une des économies les plus dynamiques et compétitives de la région arabo-africaine. Le pays a signé huit accords de libre-échange multilatéraux et bilatéraux et figure parmi les pionniers dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), regroupant 54 pays. Cette position stratégique en fait un marché attractif pour les exportateurs vietnamiens désireux de s'implanter en Afrique et dans le monde arabe.

Chaque année, la Tunisie importe des volumes importants de produits de base : 30 000 tonnes de café vert (principalement Robusta), 30 000 tonnes de riz et 360 000 tonnes de sucre. D'après le ministère vietnamien, ces produits étaient jusqu'à récemment importés exclusivement par l'Autorité tunisienne du commerce extérieur (ATCE) via des appels d'offres internationaux. Depuis 2024, certaines entreprises privées tunisiennes peuvent également obtenir l'autorisation d'importer ces marchandises, élargissant ainsi les possibilités pour les fournisseurs étrangers.

Le cadre juridique bilatéral entre les deux pays est solide et historique. Le Vietnam et la Tunisie ont signé plusieurs accords depuis 1994 : accord commercial garantissant le statut de nation la plus favorisée, accords de coopération économique et technique, coopération agricole, mémorandum de soutien aux entreprises, accords sur les visas diplomatiques et la double imposition, précise le portail officiel vietnamien vietnam.vn.

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Les échanges commerciaux sont en forte croissance. Les exportations vietnamiennes vers la Tunisie devraient atteindre 40,6 millions de dollars en 2025, incluant café, poivre, noix de cajou, noix de coco, fruits de mer, téléphones et composants électroniques, chaussures, vêtements, machines et produits chimiques. Les importations vietnamiennes depuis la Tunisie se chiffrent à environ 17,35 millions de dollars, principalement des produits agricoles, alimentaires et industriels.

Pour renforcer la coopération, le Bureau commercial vietnamien en Algérie, couvrant également la Tunisie, prévoit une visite du 5 au 11 juin 2026 pour participer au Salon international africain de l'industrie alimentaire et organiser une conférence de mise en relation d'affaires en ligne entre entreprises vietnamiennes et tunisiennes.

Ces initiatives illustrent la volonté des deux pays de développer un partenariat économique stratégique, en exploitant le potentiel de la Tunisie comme hub régional pour l'Afrique et le monde arabe.