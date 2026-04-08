Tunisie: Transition énergétique - Une priorité pour sécuriser la production d'électricité

Le directeur général de l'électricité et de la transition énergétique au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Belhassen Chiboub, a affirmé que la Tunisie n'a pas d'autre choix que de s'engager sur la voie de la transition énergétique et de surmonter un déficit énergétique ayant atteint près de 65 % en 2025. Il a souligné que cette orientation est essentielle pour garantir la sécurité énergétique et promouvoir un développement économique durable.

Chiboub a précisé que cette transition repose en Tunisie essentiellement sur deux piliers : la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et le contrôle de la consommation énergétique. Lors de son intervention dans le cadre de la journée d'information sur « le rôle des médias dans la promotion de la transition énergétique en Tunisie », organisée mercredi à l'initiative de l'Agence Tunis Afrique Presse sur le site d'une station photovoltaïque, il a expliqué que le système de production d'électricité renouvelable repose sur trois dispositifs intégrés : l'autoproduction, le système de licences et le système des appels d'offres (lazmat), permettant d'atteindre plusieurs objectifs stratégiques.

Le premier objectif est d'assurer l'autosuffisance énergétique et la sécurité de l'approvisionnement en électricité à partir de sources locales, renforçant ainsi la sécurité énergétique. Le deuxième objectif est économique : réduire le coût de production de l'électricité et alléger le fardeau du soutien étatique sur le budget de l'État et sur les entreprises, ce qui renforce leur compétitivité, tout en créant un tissu économique national dans le domaine des énergies renouvelables impliquant différentes structures et entreprises tunisiennes.

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Il a également souligné que les projets réalisés dans ce domaine reposent désormais largement sur les compétences et les entreprises tunisiennes, grâce à la collaboration de plusieurs intervenants tels que l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, le ministère de l'Industrie, la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz, ainsi que des institutions médiatiques comme l'Agence Tunis Afrique Presse. L'expansion de la production d'électricité renouvelable contribuera à réduire les importations énergétiques, diminuant ainsi la pression sur la devise et améliorant la balance commerciale du pays.

Chiboub a enfin abordé les dimensions environnementales et sociales de la transition énergétique, soulignant son rôle dans la réduction des émissions de carbone et sa contribution à la création de nouveaux emplois, notamment dans les zones intérieures, à travers les projets réalisés dans le cadre des licences et appels d'offres, permettant de répartir les investissements à travers tout le territoire.