Tunisie: Le pain blanc disparaîtra bientôt...

Yahia Moussa, président par intérim de la Chambre nationale des propriétaires de boulangeries, a laissé entendre qu'il existe une tendance pour remplacer le pain blanc ordinaire par du pain de son qui est riche en fibres.

La nouvelle devrait être applaudie par tous ceux qui optent pour un style de vie « healthy ». Elle devrait aussi donner froid au dos aux Tunisiens à petites bourses qui, eux, n'envisagent même pas que le prix du pain soit revu à la hausse tant le pain de son se vend plus cher à présent. Mais qu'ils se méprennent ! Dans une déclaration accordée aujourd'hui, mercredi 8 avril au micro de Jawhara FM, Yahya Moussa a précisé qu'aucune modification du prix ne sera de mise. Le tarif d'une baguette de son restera identique à une baguette ordinaire, c'est-à-dire à 190 millimes.

En effet, M. Moussa a ajouté que cette orientation n'a pas de but lucratif, mais qu'il s'agit d'une mesure qui permettra de distinguer la farine destinée à la fabrication du pain subventionné de celle utilisée pour la pâtisserie, afin de lutter contre le détournement des produits de base subventionnés.

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Il a même précisé que le « pain de son » est tout autant plus sain que moins coûteux, soulignant que le son utilisé pour la panification est totalement différent de celui destiné à l'alimentation animale. « Ce pain aura de nombreux bienfaits pour la santé, notamment pour les personnes souffrant d'obésité, de diabète ou de cholestérol », a-t-il noté.

Et de conclure que la production de ce type de pain subventionné a déjà été lancé dans deux boulangeries du gouvernorat de Gafsa.