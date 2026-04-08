Afrique: BAD - Le mauritanien Sidi Ould TAH présidera sa première Assemblée annuelle en mai 2026 à Brazzaville

6 Avril 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Chérif Ismael AÏDARA

Élu le 28 mai 2025 à la tête de la Banque africaine de développement (BAD), le Mauritanien Sidi Ould TAH s'apprête à franchir une étape importante de son mandat. Il présidera, pour la première fois, l'Assemblée annuelle de l'institution, prévue du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville, en République du Congo.

Du haut de la Tour imposante de l'institution financière panafricaine à Abidjan, le mauritanien Sidi Ould TAH (62 ans) va ouvrir le grand mercato des « event inside » à Brazzaville en République du Congo. Placée sous le thème «Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté », cette rencontre de haut niveau réunira les principaux acteurs du développement du continent.

Organisée chaque année, l'Assemblée annuelle de la BAD constitue un cadre stratégique majeur pour orienter les politiques publiques et les mécanismes de financement en faveur du développement de l'Afrique. Elle rassemble les États membres, les partenaires techniques et financiers internationaux, ainsi que des représentants de la société civile.

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Au cœur des échanges figureront les stratégies de croissance et les solutions innovantes visant à renforcer la résilience économique des pays africains, tout en améliorant les conditions de vie des populations. Cette édition 2026 s'annonce donc déterminante dans un contexte mondial marqué par des défis économiques et géopolitiques croissants. Sidi Ould TAH devrait jouer sa partition dans la sempiternelle quête de mieux- être des populations du continent africain.

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