Afrique: Blé, maïs et soja - Chute des prix sur les marchés mondiaux

Une trêve temporaire de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran, annoncée mercredi matin par Washington, a provoqué une chute notable des prix des principales matières premières agricoles sur les marchés mondiaux, après des semaines de tensions géopolitiques et de volatilité.

Les contrats à terme sur le blé sur le marché de Chicago ont cédé près de 3 %, tandis que les cours du maïs ont reculé d'environ 1 % et ceux du soja ont également fléchi, répercutant le mouvement baissier observé sur l'ensemble des marchés de matières premières.

Cette réaction s'explique en grande partie par une forte baisse des cours du pétrole, entraînée par l'annonce de la trêve et la perspective d'une réouverture sécurisée du détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce énergétique mondial. L'effondrement du pétrole atténue les pressions inflationnistes sur les coûts d'énergie et, par effet d'entraînement, sur les prix des engrais et des intrants agricoles.

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Les marchés agricoles, très sensibles aux signaux macro-économiques, ont donc intégré ce répit géopolitique comme un élément réduisant l'incertitude, même si les fondamentaux de l'offre et de la demande restent fragiles. Avant l'annonce, les prix avaient été soutenus par la crainte d'une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz, qui perturbe le transport de pétrole, d'engrais et d'autres intrants essentiels à la production agricole mondiale.

Les observateurs soulignent que, contrairement à la crise déclenchée par le conflit en Ukraine en 2022 -- qui avait propulsé les prix des céréales à des sommets historiques -- le conflit avec l'Iran affecte aujourd'hui davantage les coûts de production (énergie, engrais) que les prix fermiers eux-mêmes. En effet, l'Iran est un importateur net de céréales, ce qui limite l'impact direct d'une réduction d'offre sur les marchés mondiaux.

Néanmoins, les prix des engrais, notamment des sources d'azote, ont grimpé en flèche depuis l'escalade des tensions, grevant les marges des agriculteurs et influençant les décisions de plantation pour la campagne à venir.

Sur le court terme, l'effet de la trêve se traduit par une nette amélioration du sentiment des investisseurs, avec des marchés actions et des devises reflétant un regain de confiance globalement. La reprise du trafic à travers l'Ormuz est vue comme un facteur clé pour la stabilité des marchés énergétiques et alimentaires mondiaux dans les semaines à venir.