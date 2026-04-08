Tunisie: Éclipse solaire historique au pays en 2027 - Un spectacle rare après 122 ans... et un potentiel de milliers de visiteurs

La Tunisie connaîtra, le 2 août 2027, une éclipse totale du Soleil, la première du genre dans le pays depuis 122 ans (la dernière remontant à 1905), selon Hichem Ben Yahia, professeur encadrant scientifique à la Cité des sciences et Vice-Président de l'Association tunisienne des sciences de l'astronomie, lors de son intervention ce mercredi 8 avril 2026 sur les ondes de la radio nationale.

Il a appelé les autorités, les ministères et les différentes structures à se préparer à cet événement et à en tirer profit à tous les niveaux : astronomique, économique, touristique et culturel. Il a souligné qu'une bonne préparation pourrait permettre d'attirer jusqu'à 10 millions de touristes en Tunisie à cette date.

Il a expliqué que la trajectoire de l'éclipse totale ne se limite pas à la Tunisie, mais concerne également plusieurs pays arabes, notamment le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et l'Arabie saoudite, ce qui crée une concurrence et nécessite une exploitation optimale de cet événement. Il a précisé que la Cité des sciences a commencé depuis plusieurs années à acquérir les équipements nécessaires, mais que ces efforts doivent être soutenus par l'État.

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Selon lui, 19 ministères ont déjà montré leur intérêt, mais des moyens importants restent indispensables, d'autant plus que des millions de personnes à travers le monde voyagent spécialement pour assister à ce type de phénomène astronomique.

L'éclipse totale concernera 14 gouvernorats en Tunisie sur une bande d'environ 300 km, allant du sud de Sousse jusqu'aux gouvernorats de Gabès et Médenine, permettant d'observer les étoiles en plein jour. D'autres régions, comme le Grand Tunis, observeront une éclipse partielle atteignant jusqu'à 96 %.

La durée de l'obscurité totale est estimée à environ 5 minutes et 45 secondes, notamment dans la région de Chaffar (gouvernorat de Sfax), ce qui constitue l'une des plus longues durées enregistrées depuis des siècles.

Le pic de l'éclipse totale est attendu aux alentours de 10h10 du matin, avec de légères variations selon les régions, généralement entre 10h07 et 10h12.