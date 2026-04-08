Tunisie: La Dre Hamida Megdiche Turki reçoit le certificat reconnaissance de leadership 2025 de lLDS

La cheffe du service de dermatologie à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax, la professeure Hamida Megdiche Turki, a reçu le prestigieux « certificat reconnaissance de leadership 2025 » décerné par l'Organisation mondiale de dermatologie, lors de la 28e édition du Congrès maghrébin et du premier Congrès nord-africain de dermatologie, organisés du 2 au 4 avril à Tunis.

Cette distinction vient récompenser un parcours scientifique riche, marqué par un engagement constant dans la recherche, l'enseignement et la pratique médicale. Ancienne présidente de la Société tunisienne de dermatologie et de vénéréologie, Hamida Megdiche Turki s'est imposée comme une figure de référence dans son domaine à l'échelle nationale et régionale.

Dans une publication officielle, l'Université de Sfax a salué cette consécration, soulignant qu'elle incarne un modèle de compétence scientifique et médicale. L'institution a également considéré cette récompense comme une nouvelle reconnaissance du niveau d'excellence de la médecine tunisienne et un motif de fierté pour l'université.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette distinction internationale vient ainsi conforter la place de la Tunisie dans le paysage scientifique et médical en Afrique du Nord, en mettant en lumière les compétences et le savoir-faire de ses spécialistes.