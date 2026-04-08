Tunisie: Finances - Les cafés et les salons de thé appelés à opter le plus rapidement possible pour la facturation électronique

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministère des Finances a appelé les propriétaires de restaurants classés touristiques, de salons de thé ainsi que de cafés de deuxième et troisième catégorie opérant sous forme de personnes morales, à se conformer rapidement au système des caisses enregistreuses fiscales.

L'adhésion se fait en contactant l'un des fournisseurs agréés de caisses, dont la liste est disponible sur le site Jibayatn, afin de mettre les appareils existants aux normes de conformité ou d'acquérir de nouvelles caisses conformes.

Le ministère a précisé que toutes les étapes d'adhésion au système se déroulent à distance, après coordination avec les fournisseurs concernés.

Il a rappelé que le respect de cette obligation permet d'éviter les sanctions fiscales et pénales prévues par la législation en vigueur.

Pour plus d'informations, il est possible de contacter le centre d'orientation fiscale à distance au 81.100.400 ou la cellule de certification de la Direction générale des impôts au 71.780.347.

 

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