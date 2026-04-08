Cote d'Ivoire: Stéphane KIPRÉ, dans l'étau du compresseur judiciaire

Dans le cadre d'une procédure pour « blanchiment de capitaux » présumé, l'entourage de Stéphane Kipré a été auditionné ce mardi 07 avril 2026 devant le Pôle pénal économique et financier (PPEF).

Cette affaire implique au total onze prévenus, parmi lesquels figurent des proches de l'opposant ivoirien et parlementaire ainsi que plusieurs sociétés appartenant à son groupe. Dessous d'une affaire à déflagration

Bénéficiant de son immunité parlementaire en tant que député, élu en décembre 2025, Stéphane Kipré, ex- personnalité politique influente du parti de Laurent Gbagbo, n'est pas directement poursuivi à ce stade de la procédure. Toutefois, les investigations poussées de Confidentiel Afrique renseignent que l'enquête se concentre plus sur son environnement financier et les structures économiques qui lui sont liées.

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Mouvements interminables de fonds via des transferts en devises, flopée de sociétés off-shore évoluant dans les domaines du BTP, transferts d'argent, logistique et en conseil financier, la justice ivoirienne a ouvert une série de procédures d'instruction visant Stéphane Kipré. C'est dans ce cadre que le pôle pénal économique et financier a entendu, mardi 7 avril 2026, plusieurs dirigeants d'entreprises liés au député Stéphane Kipré pour « blanchiment » présumé.

La filiale SK Global Côte d'Ivoire, créée à Abidjan en 2021 et présentée comme le bras financier du conglomérat mis en action par Stéphane Kipré. Toutefois, les enquêteurs n'ont pour l'instant rien établi officiellement, attestant de la véracité des faits de » blanchiment de capitaux »

Selon des sources proches du dossier, deux établissements bancaires ivoiriens sont également mentionnés dans l'enquête, sans que leur degré d'implication n'ait été précisé.

L'instruction se poursuit et une prochaine audience est prévue pour le 12 mai 2026, date à laquelle de nouveaux éléments pourraient être examinés par la juridiction compétente ivoirienne.