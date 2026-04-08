Tunisie: Ce pays Schengen recrute 15 000 travailleurs tunisiens dans ce secteur

L'Autriche a exprimé son intérêt pour le recrutement de 15 000 travailleurs tunisiens dans le secteur touristique, a annoncé ce mercredi 8 avril 2026 le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued. Cette initiative intervient alors que le taux de chômage en Tunisie, bien qu'en baisse, reste élevé à 15,2 %.

Le ministre a indiqué, lors d'une journée d'information organisée en marge de ses activités, qu'un nouvel accord sera signé le 13 avril 2026 avec l'agence italienne de l'emploi, afin de faciliter de nouveaux recrutements dans plusieurs secteurs économiques.

Contrairement aux précédents programmes qui ciblaient essentiellement les diplômés de la formation professionnelle, le nouvel accord couvrira plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, la maintenance industrielle, l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication, offrant ainsi des opportunités pour un large profil de travailleurs tunisiens.

Selon Riadh Chaoued, ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie visant à faciliter l'emploi à l'étranger, tout en contribuant à la réduction du chômage local et à la valorisation des compétences tunisiennes dans des secteurs variés.

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Cette démarche illustre également la volonté de renforcer la coopération internationale de la Tunisie dans le domaine de l'emploi, en exploitant les besoins croissants des pays européens dans le secteur touristique et d'autres industries.