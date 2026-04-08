Tunisie: Un groupe koweïtien obtient un permis pour exploiter le sel en Tunisie

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a accordé à la société Gulf Care Company Branch Tunisia, filiale d'un groupe koweïtien, un permis de recherche de sel dans la zone de Chott El Gharsa, dans le gouvernorat de Tozeur. Ce permis, publié au Journal officiel de la République tunisienne, est valable pour une période initiale de trois ans.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la Tunisie visant à développer ses ressources minérales et à attirer des investissements étrangers dans le secteur du sel, une ressource naturelle stratégique pour le pays. La société koweïtienne pourra mener des études géologiques et techniques afin d'identifier les gisements exploitables.

Par ailleurs, le ministère a également prolongé de 25 ans la concession d'exploitation du sel à Sidi El Hani, couvrant une superficie de 1 600 hectares, au bénéfice de la société Saïda, dans les régions de Sousse et Monastir. Cette décision prévoit des obligations à respecter avant toute occupation des terrains et s'inscrit dans le cadre du développement durable du secteur.

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Cette initiative illustre l'intérêt croissant des investisseurs étrangers pour le potentiel minier tunisien, et plus particulièrement pour les ressources salines, essentielles pour l'industrie chimique et agroalimentaire. Les autorités tunisiennes soulignent que ce type de projets contribue à renforcer l'économie locale, à créer des emplois et à moderniser la filière minérale.

Le permis de Gulf Care Company et la prolongation de la concession de Sidi El Hani confirment la volonté de la Tunisie de sécuriser et valoriser ses ressources naturelles tout en facilitant l'accès aux investisseurs étrangers, dans le respect des normes environnementales et légales en vigueur.