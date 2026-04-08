Sénégal/Libye: Le Sénégalais Aliou Cissé n'est plus à la tête de la sélection de la Libye

Aliou Cissé avait pris les rênes de la sélection libyenne en mars 2025. Après un peu plus d'un an à la tête des Chevaliers de la Méditerranée, il tire sa révérence.

« Ce mois de mars a été très spécial pour moi, car il a marqué mon dernier rassemblement en tant que coach de l'équipe nationale de Libye. Cette aventure a été d'une grande richesse professionnelle et personnelle et je ne pouvais pas partir sans vous dire un mot. Au staff et aux joueurs, malgré les difficultés que nous avons rencontré, je suis fier du travail que nous avons réalisé ensemble, et des résultats obtenus. Je crois beaucoup en cette équipe et je ne doute pas que vous poursuivrez vos efforts pour continuer à la faire grandir », a déclaré Aliou Cissé sur son compte Instagram.

À 50 ans, considéré comme l'un des meilleurs sélectionneurs d'Afrique, Aliou Cissé est désormais libre. Il avait été comme technicien sacré champion d'Afrique avec les Lions de la Teranga en 2022.

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Après environ 10 ans à la tête du Sénégal, Aliou Cissé avait surpris en choisissant la Libye, une nation de bien moindre envergure que le Sénégal à l'échelle africaine. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain avait qualifié son pays pour deux phases finales de Coupe du monde (2018 et 2022).

En mars dernier, avec Aliou Cissé aux commandes, les joueurs libyens ont disputé deux rencontres amicales face au Niger et au Liberia, conclus par deux nuls (0-0, 2-2).