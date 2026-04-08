Burkina Faso: Éducation aux médias et au numérique - Un projet novateur présenté au Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce mercredi 08 avril 2026, une audience à une délégation du Conseil supérieur de la communication (CSC) et de l'Association des blogueurs du Burkina (ABB). Conduite par le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, la délégation a présenté le projet d'intégration de l'éducation aux médias, à l'information et aux réseaux sociaux (EMIRS) dans les curricula de formation et les programmes scolaires au Burkina Faso.

Portée par l'ABB et placée sous le leadership institutionnel du CSC, cette initiative stratégique ambitionne de doter les jeunes générations des compétences nécessaires pour un usage responsable et éclairé des outils de communication modernes.

À l'issue de l'audience, le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, a souligné que l'objectif de ce projet est d'agir à la base, surtout chez les jeunes, en renforçant leur esprit critique, face aux enjeux liés à la désinformation et aux contenus numériques.

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»Nous avons conçu ce projet, en tenant compte de la volonté des autorités de promouvoir la transformation numérique. Il s'agit, pour nous, d'apporter une contribution complémentaire aux initiatives déjà engagées, en mettant l'accent sur le changement des comportements à la base »,a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a salué la pertinence de ce projet qui s'inscrit en droite ligne de la vision gouvernementale qui accorde une place importante au numérique dans le système scolaire.

Il a également réaffirmé l'engagement du Gouvernement à accompagner toutes les actions qui contribuent à l'éducation citoyenne.

« L'espace numérique peut être une arme de destruction massive. Dans le contexte burkinabè, il y a une guerre informationnelle qui se mène à coup de fausses informations. C'est un combat permanent. De la même manière que le soldat défend le pays, il faut faire pareil sur l'espace numérique », a-t-il expliqué.

Le Chef du Gouvernement a également encouragé le CSC et l'ABB à élargir et finaliser leur approche, en étroite collaboration avec les ministères en charge de l'éducation et de la transition digitale, ainsi que l'ensemble des parties prenantes, afin d'assurer une mise en oeuvre harmonieuse et efficace.

»Il ne faut pas exclure les adultes. Il faut continuer la sensibilisation, en évitant les approches magistrales, à travers, par exemple, l'élaboration de modules simples et accessibles en français et dans nos langues nationales », a-t-il conseillé.

Cette rencontre illustre la volonté des autorités de promouvoir une société mieux informée, consciente des responsabilités qu'impliquent l'usage des médias et des réseaux sociaux, ainsi que des enjeux liés à la communication digitale.