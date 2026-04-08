Tunisie Catering lance une flotte de voitures électriques destinée à ses agents

Tunisie Catering, filiale du groupe Tunisair spécialisée dans la restauration aérienne, a annoncé, mercredi, le lancement opérationnel d'une flotte de voitures électriques destinée à ses agents.

Lancée en partenariat avec la startup tunisienne spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques "Bako Motors", cette initiative s'inscrit dans la volonté de la société, de réduire son empreinte carbone tout en améliorant la qualité des services fournis, indique l'entreprise.

À travers ce projet, Tunisie Catering réaffirme ainsi son engagement en faveur de la transition vers un modèle plus durable.

Tunisie Catering a été créée le 21 octobre 1948, en tant que direction sous l'égide de Tunisair, spécialisée dans la restauration aérienne.

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Depuis 2001, la filiale du groupe Tunisair a renforcé sa présence et son implantation sur le territoire tunisien, avec l'ouverture de trois unités de production : Djerba en 2001, puis Monastir et Tunis en 2002.

Aujourd'hui, Tunisie Catering dispose d'un monopole et d'une exclusivité dans son domaine d'activité sur le trafic aérien tunisien. Elle est le partenaire officiel des compagnies nationales ainsi que des compagnies internationales opérant sur l'ensemble des aéroports du pays, garantissant la fourniture de prestations de restauration aérienne conformes aux standards internationaux.