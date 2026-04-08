Tunisie: Mohamed Louzir - La pression fiscale en Tunisie atteint le niveau des pays développés

Un indicateur économique met en évidence les principales contraintes pesant sur les entreprises, entre fiscalité élevée et lourdeurs administratives.

La pression fiscale en Tunisie a atteint un niveau comparable à celui des pays développés, a affirmé Mohamed Louzir, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats de l'indicateur économique pour l'année 2025 et des perspectives pour 2026.

Selon cet indicateur, la fiscalité constitue le principal obstacle pour les entreprises, citée par 68 % des répondants. Elle est suivie par la complexité des procédures administratives, évoquée par 58 %, et par les contraintes liées au cadre juridique et économique, mentionnées par 54 %.

Mohamed Louzir a souligné que ces résultats traduisent le poids des charges fiscales sur l'activité économique, dans un contexte où les opérateurs appellent à des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires et à stimuler l'investissement.

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De son côté, l'expert en investissement et en création de projets, Khalil Abidi, a nuancé cette analyse, estimant qu'il n'est pas pertinent de comparer la Tunisie aux pays développés, malgré un niveau de fiscalité élevé par rapport à des économies similaires.

Il a également relevé un décalage entre les contributions fiscales des entreprises et la qualité des services publics fournis, appelant à une meilleure efficacité des politiques publiques pour accompagner l'effort fiscal demandé aux opérateurs économiques.