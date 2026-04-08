Tunisie: Youssef Msakni prend-il sa retraite ?

Le joueur international tunisien Youssef Msakni, évoluant à Espérance Sportive de Tunis, aurait décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison en cours.

Selon les informations disponibles, Msakni devrait annoncer officiellement sa décision prochainement. Celle-ci serait motivée par des raisons à la fois sanitaires et psychologiques, notamment après le décès de son père, Monder Msakni. À noter que le joueur n'a disputé que cinq rencontres avec l'Espérance cette saison, alors que son contrat court jusqu'en juin 2027.