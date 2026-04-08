Tunisie: Coopération tuniso-française - Démarrage à partir d'aujourd'hui, du programme « pour une migration légale et sécurisée »

La nouvelle phase du projet « Migration professionnelle sécurisée » (THAMM+ OFII), financé par l'Union européenne, démarre ce mercredi 8 avril 2026.

Ce projet, mis en œuvre par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, vise à promouvoir une migration professionnelle légale et organisée entre la Tunisie et la France, répondant à la fois aux aspirations des compétences tunisiennes et aux besoins du marché du travail dans plusieurs secteurs clés.

Les résultats de la première phase du projet (2022-2025) ont montré que plus de 500 bénéficiaires ont pu accéder à des opportunités d'emploi en France, notamment dans des secteurs en manque de main-d'oeuvre tels que l'agriculture, les services de soins, l'industrie, le tourisme et la restauration. Par ailleurs, près de 1 000 personnes ont vu leur employabilité renforcée grâce à des programmes de formation complémentaires.

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Le projet a également contribué à renforcer les liens entre les employeurs français et les compétences tunisiennes, à travers l'organisation de sessions de recrutement et de missions exploratoires, tout en sensibilisant de nombreux jeunes et professionnels aux opportunités de migration professionnelle légale et à l'importance du retour des compétences. La nouvelle phase (2026-2030) ambitionne de valoriser les acquis précédents et d'élargir le champ d'intervention, en mettant l'accent sur cinq secteurs prioritaires : l'agriculture, les services de soins, le transport et la logistique, l'industrie, ainsi que le tourisme et la restauration.