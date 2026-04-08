Tunisie: Coopération tuniso-française - Démarrage à partir d'aujourd'hui, du programme « pour une migration légale et sécurisée »

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La nouvelle phase du projet « Migration professionnelle sécurisée » (THAMM+ OFII), financé par l'Union européenne, démarre ce mercredi 8 avril 2026.

Ce projet, mis en œuvre par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, vise à promouvoir une migration professionnelle légale et organisée entre la Tunisie et la France, répondant à la fois aux aspirations des compétences tunisiennes et aux besoins du marché du travail dans plusieurs secteurs clés.

Les résultats de la première phase du projet (2022-2025) ont montré que plus de 500 bénéficiaires ont pu accéder à des opportunités d'emploi en France, notamment dans des secteurs en manque de main-d'oeuvre tels que l'agriculture, les services de soins, l'industrie, le tourisme et la restauration. Par ailleurs, près de 1 000 personnes ont vu leur employabilité renforcée grâce à des programmes de formation complémentaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet a également contribué à renforcer les liens entre les employeurs français et les compétences tunisiennes, à travers l'organisation de sessions de recrutement et de missions exploratoires, tout en sensibilisant de nombreux jeunes et professionnels aux opportunités de migration professionnelle légale et à l'importance du retour des compétences. La nouvelle phase (2026-2030) ambitionne de valoriser les acquis précédents et d'élargir le champ d'intervention, en mettant l'accent sur cinq secteurs prioritaires : l'agriculture, les services de soins, le transport et la logistique, l'industrie, ainsi que le tourisme et la restauration.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.