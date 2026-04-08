Libye: Naufrage au large de la Libye - Au moins 80 disparus

Plus de 80 migrants sont portés disparus après le chavirement d'une embarcation en mer Méditerranée, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), précisant que les corps d'au moins deux victimes ont été repêchés.

Selon l'OIM, quelque 120 personnes se trouvaient à bord du bateau lorsqu'il a quitté dimanche dernier la localité de Tajoura, dans le nord-ouest de la Libye. L'embarcation aurait ensuite chaviré après avoir été submergée par des conditions météorologiques difficiles. L'organisation indique que le début de l'année 2026 est déjà le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2014, avec au moins 990 décès recensés à ce jour.