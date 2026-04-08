Afrique Centrale: MINUSCA - Retour de la compagnie tunisienne légère d'intervention rapide

Une cérémonie militaire marquant le retour définitif de la compagnie légère d'intervention rapide tunisienne déployée en République centrafricaine s'est tenue, mardi, à la base militaire d'El Aouina, sous la présidence du ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili.

Au cours de cette cérémonie, des membres de l'unité ont reçu la médaille des Nations unies à l'issue de leur mission au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), indique un communiqué du ministère de la Défense. A cette occasion, le ministre de la Défense a exprimé la fierté de l'institution militaire pour les résultats obtenus par les membres de cette unité sur le terrain, saluant leur professionnalisme et leur disponibilité dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées.

Il a souligné que cette participation a contribué à hisser le drapeau tunisien et à consolider la confiance de la communauté internationale dans les compétences de l'armée tunisienne, capable d'accomplir ses missions avec neutralité et sens des responsabilités. Le ministre a également évoqué les sacrifices des militaires tombés en martyrs lors de l'accomplissement de leur devoir en République centrafricaine, affirmant que leur mémoire demeurera une source de fierté pour les forces armées tunisiennes.

Khaled Sehili a réaffirmé que la Tunisie demeure attachée au respect des conventions internationales et engagée en faveur de la sécurité, de la paix et de la solidarité internationale, rappelant qu'elle participe depuis 1960 aux opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations unies. Il a qualifié cette contribution de choix stratégique constant s'inscrivant dans une vision visant à renforcer l'ouverture de l'institution militaire sur ses environnements régional et international.

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Accompagné des chefs d'état-major des trois armées, le ministre a procédé à la remise de la médaille onusienne aux membres de la compagnie, les appelant à poursuivre leurs efforts avec le même engagement et à mettre à profit l'expérience acquise pour renforcer davantage la promptitude opérationnelle de l'institution militaire.

Depuis 1960, la Tunisie a participé à 25 missions onusiennes avec près de 15 mille militaires. Elle poursuit actuellement sa contribution à travers un bataillon d'infanterie légère, une unité de transport aérien en République centrafricaine ainsi que des officiers observateurs dans plusieurs pays africains, selon le ministère de la Défense.