Tunisie: 6500 dinars par mois - La FTF recrute son futur directeur technique

La Fédération tunisienne de football a décidé mardi de lancer un appel à candidatures pour le poste de directeur technique national, et ce en se référant à la correspondance du Ministère de la Jeunesse et des Sports datée du 2 avril en cours.

« Cette décision vise à restructurer la Direction technique nationale, conformément à la réglementation en vigueur », précise la FTF dans un communiqué. Elle ajoute qu'un communiqué plus détaillé sera publié prochainement afin de présenter l'ensemble des conditions et critères de candidature. Pour rappel, un arrêté ministériel publié le 26 décembre 2025 a fixé les indemnités mensuelles des directeurs techniques au sein des fédérations sportives. Ainsi, le futur directeur technique de la Fédération tunisienne de football percevra une indemnité mensuelle de 6500 dinars.